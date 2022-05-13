Sabah başyazarı Barlas: Dünya hızla bir kaosa sürükleniyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Görüldüğü gibi dünya hızla bir kaosa sürükleniyor. Bu kaosun kontrollü bir kaos mu yoksa sahici bir kaos mu olduğunu yaşayarak göreceğiz." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "İngiltere ile İsveç bir anlaşma imzaladı. Buna göre İsveç'e bir saldırı halinde İngiltere aktif destekte bulunacak. Bu anlaşmadan rahatsız olan Finlandiya, NATO'ya üyelik için yeniden başvurdu. Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için "kesin" bir tehdit oluşturduğunu söyledi, "NATO'nun genişlemesi ve ittifakın sınırlarımıza yaklaşması, dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli kılmıyor" dedi. Bir ülkenin NATO'ya katılması için Türkiye dahil tüm ülkelerin onayının olması gerektiğini unutmamamız lazım. Böyle bir durum yaşanırsa Türkiye'nin tavrı çok kritik olacak. Bu arada Avrupa ülkeleri, Rusya'ya sürekli yeni yaptırımları devreye sokuyor. Son olarak Putin'in kız arkadaşı olduğu söylenen gösteri sanatçısının Avrupa'daki mallarına el koyuldu. Bilindiği gibi Putin'in bu kadından iki çocuğu var. Uzakdoğu'da ise ne olduğunu anlamak çok zor. Akıldışı önlemlerle evlere hapsedilen Şanghaylılardan sonra dün Kuzey Kore de sınırlarını dünyaya kapattı ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Sebep, ülkede bir tane Kovid hastası görülmesi." ifadesini kullandı.