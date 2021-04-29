Sabah başyazarı Barlas: Dilerim bu geçici yasak süresince kaçak içkiden ötürü can kaybı pek olmaz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, alkollü içkilerin tam kapanma sürecinde satılmayacak olmasına ilişkin olarak, "Bu tam kapanma dilerim son olur. Özgürce evlerimizden çıkıp dolaşabiliriz ve canı isteyen de gidip özgürce alkollü içkileri satın alabilir. Ve dilerim bu geçici yasak süresince kaçak içkiden ötürü can kaybı pek olmaz" dedi.

Barlas, "Aslında bu alkollü içkilerin yasaklanmasının geçmişteki en çarpıcı örneği Kaddafi Libya'sıdır... 1969'da Kaddafi darbe yapıp Sünusileri devirdiği zaman, bir günlüğüne içki yasağı da gelmişti. Ben Libya'ya iki kez Kaddafi ile söyleşi yapmak için gittiğimde, garip sahnelere tanık olmuştum. Örneğin, Trablus gümrüğünde bir İngiliz'in bavulunu açtılar ve bavuldaki bir şişe viskiyi taşa vurup kırdılar. Ertesi sefer Libya'ya gittiğimde evlerde alkollü içki üretiliyordu. Bu arada Malta'dan, İtalya'dan gelen uçaklardaki Libyalılar zom sarhoştular. Bu arada Suudi Arabistan'daki alkollü içki yasağının, bu ülkenin çok varlıklı azınlığı için bir sorun olmadığını da biliyoruz" ifadesini kullandı.

Barlas, yazısına şöyle devam etti:

"İnançlar nedeniyle alkollü içkilerin yasaklanması meselesine gelince... Bu Fetullah Gülen ülkede yönetimi eline geçirip, İran benzeri bir Humeyni modeli darbeyle işbaşına gelseydi, herhalde ilk iş olarak alkollü içkileri yasaklardı. Yani bazıları için darbe yapıp kendi halkına ateş açmak mübahtır ama alkollü içki de yasak olmalıdır."



