Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı değiştirmek istemek kolay ama rakip olmak çok zor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı değiştirmek istemek kolay ama rakip olmak çok zor" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "İstanbul'un ve Ankara'nın CHP'li belediye başkanları şimdiden yarışa katılmış izlenimi veriyorlar. Kılıçdaroğlu ise adeta bir yol arıyor. HDP'yi kendisine bağlı bir örgüt haline getirse ne iyi olacak... Bir seçmen olarak benim tercihim ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi kimliğini oluşturan tutumlara bağlı kalacak. Mesela soruyorum: Erdoğan'ın farkı FETÖ terör örgütüyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi kararlılıkla ve hiç taviz vermeden sonuna kadar mücadele edecek bir başka isim var mı? PKK/PYD birlikteliğini Amerika'nın gözüne sokan ve ittifak gerekçesiyle asla suskun kalmayan bir siyasetçi görebiliyor muyuz? Anadolu'nun yüzlerce yıllık terk edilmişliğini altyapı yatırımlarıyla, otoyollarla, havaalanlarıyla, şehir hastaneleriyle aşan bir siyasetçiye, aynı çapta hizmet edemeyecek kişiler rakip olabilir mi?" ifadesini kullandı.