Sabah başyazarı Barlas: CHP sözcüleri bundan böyle ağızlarını açmadan önce aynaya bakmak durumunda kalacak

Sabah yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşesinde yeni bir parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce'nin önceki gün yaptığı basın açıklamasındaki CHP eleştirilerine yer verdi. İnce'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkan vardır şimdi" sözünü hatırlatan Barlas, "Erdoğan'ı diktatör olmakla itham eden CHP sözcüleri bundan böyle ağızlarını açmadan önce aynaya bakmak durumunda kalacaklardır" dedi.

Barlas şunları kaydetti:

Bazıların göre bundan sonra Muharrem İnce CHP'den ihraç edilebilir. Bazıları da CHP yönetiminin bundan sonraki tutumuna göre İnce partisini kurabilir. Ancak inkar edilmesi imkansız olan gerçekler var bu tabloda sergilenen. AK Parti'yi yerden yere vuran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olmakla itham eden CHP sözcüleri bundan böyle ağızlarını açmadan önce aynaya bakmak durumunda kalacaklardır.

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