Sabah başyazarı Barlas: CHP İstanbul'da, Kürt kökenli seçmenler içindeki HDP/PKK yatkınlarını devreye sokacak

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun AKP'nin adayı Binali Yıldırım karşısında hafif kaldığını öne sürdü. Ortada bir dengesizlik olduğunu yazan Barlas, CHP'nin İstanbul'daki "Kürt kökenli seçmenler içindeki HDP/PKK yatkınlarını devreye sokacağını" iddia etti.

Barlas'ın, "Melih Gökçek’in iddialarına Mansur Yavaş cevap vermelidir" başlığıyla (28 Ocak 2019) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İstanbul'a gelince, son Başbakan ve şimdiki Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın karşısında Ekrem İmamoğlu açıkçası hafif kalmaktadır. Bu dengesizliği CHP herhalde kentteki Kürt kökenli seçmenler içindeki HDP/PKK yatkınlarını devreye sokarak etkisiz kılmaya çalışacaktır. Ancak Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin milliyetçi kimliği ile CHP'nin HDP'ye dönük aşk ilişkisi nasıl bağdaşacaktır? Bu arada CHP'nin çantada keklik gibi gördüğü İzmir'in seçmeni bakalım 31 Mart'a nasıl bir mesaj verecek CHP'ye...