Sabah başyazarı Barlas: Bütün bu çabalara rağmen belli ki Trump 2024'te yine başkan adayı olacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Tarih kitaplarının yeniden yazıldığı ve tarihin yeniden yorumlandığı dönemleri yaşıyoruz... ‘Dijital terör’ benzeri kavramlar artık günlük hayatımızın öğeleri arasına girdi. ABD’de Trump da yok edilmek isteniyor.” düşüncesini dile getirdi. Barlas, “Bütün bu çabalara rağmen belli ki Trump 2024'te yine başkan adayı olacak” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, “Şu Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olduğuna ve eski başkan Donald Trump'ın bu ülkede ne tür bir nefret objesi konumuna getirilmek istenmesine bakarsanız, değişimin çapını daha kolay görürsünüz. Düşünün ki bazı başkanların öldürüldüğü bu ülkede Donald Trump'ın bir daha sahneye çıkmaması için de garip işler sahneleniyor. Örneğin, Twitter Trump'ı ebediyen sansürlediğini açıklamış... Örneğin Trump tarihte ilk kez iki defa azledilme süreci başlatılan kişi oldu... Ve bütün bu çabalara rağmen belli ki Trump 2024'te yine başkan adayı olacak..." ifadesini kullandı.