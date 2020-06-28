Sabah başyazarı Barlas: Bunca düşman yetmezmiş gibi şimdi de başımıza Birleşik Arap Emirlikleri çıktı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'nin bütünlüğünü ve güvenliğini hedef alan ülkeler bir türlü bitmiyor. Şimdi de başımıza Birleşik Arap Emirlikleri çıkmadı mı?" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Yıllarca gerçek olmayan tehlikelere karşı kendimizi savunmaya çalışarak zamanımızı harcadık... En fazla da Soğuk Savaş'ın taraflarından biri olarak komünist ülkelerden korktuk. Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Doğu Almanya bizim kendimizi savunmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz ülkelerin başında geliyordu. Derken 'Yeni Dünya Düzeni'nin farkına vardık. Bir baktık ki stratejik ortağımız Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki terörün kaynağı olan PKK'yı destekliyormuş. Bu da yetmezmiş gibi FETÖ de, Amerika'nın Türkiye'ye dönük projelerinden biriymiş." görüşünü savundu.

Barlas, "Kısacası Türkiye'nin bütünlüğünü ve güvenliğini hedef alan ülkeler bir türlü bitmiyor. Şimdi de başımıza Birleşik Arap Emirlikleri çıkmadı mı? BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'daki rolünü küstah sözlerle hedef aldı. BAE medyasının aktardığına göre Abdullah bin Zayed, 'Türkiye'nin rolü, mevcut şekliyle Arap dünyası tarafından hoş karşılanmıyor. Eğer Türkiye aynı şekilde devam ederse sonuçlar felaket olur' fadelerini kullanmış. Bin Zayed'in, Mısır'ın çabalarından övgüyle bahsettiği de belirtiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yazının devamı için tıklayın