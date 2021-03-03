Sabah başyazarı Barlas: Bugün Türkiye'yi pek çok Orta Doğu ülkesinden ayıran şey de bu reformlarla oluşan yaşam tarzı değil midir?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin olarak, "Bugün Türkiye'yi pek çok Orta Doğu ülkesinden ayıran şey de bu reformlarla oluşan yaşam tarzı değil midir?" yorumunu yaptı.

Barlas yazısında, "İnsan Hakları Eylem Planı' tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönlü demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerden yana olanların da düşüncelerini yansıttı. Sonunda plan 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Barlas şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan bugüne Türkiye'nin demokrasi, özgürlükler ve hukuk alanlarında çok önemli reform tarihleri vardır. Sonuçta bir antik imparatorluktan modern bir cumhuriyete geçişin teminatı bu reformlar olmuştur. Bugün Türkiye'yi pek çok Orta Doğu ülkesinden ayıran şey de bu reformlarla oluşan yaşam tarzı değil midir? Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topluma sunduğu "İnsan Hakları Eylem Planı" ile daha ileri bir düzeye geçme imkânı ufukta göründü."

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