Sabah başyazarı Barlas: İnsanlar güzel güzel hastalanır, güzel güzel ölürlerdi

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Galiba eskiden her şeyi daha iyi biliyorduk. Veya her şeyin farkındaydık. İnsanlar güzel güzel hastalanır, güzel güzel ölürlerdi. Ölüm rakamları sağlık politikasının araçları olarak kullanılmazdı. Kalp krizinden, gripten, kazadan ölen insanların ölüm nedenleri aynı kaba atılıp istismar edilmezdi.Dilerim önümüzdeki dönemde hayatımız daha berrak, daha şeffaf olacak." görüşünü savundu

Barlas yazısında, "Böyle bir dünyada galiba fakir olmak zengin olmaktan daha az riskli. Çünkü salgın hastalık gelecekse bunun sorumlusu asla yoksullar olmuyor. Bu yeni zenginler ilaç fabrikalarını da satın alıyorlar, zaten yayın organları ellerinde ve insanların hastalıkları üzerinden spekülasyon yapıyorlar. Basit şekilde tedavi edilecek hastalıklara milyarlarca dolarlık aşılarla, ilaçlarla el koyuyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Türkiye bu konularda tabii ki çok deneyimli değil. Örneğin dışarıdan gelen ne varsa çok fazla araştırılmadan içeriye yansıtılıyor. Bütün dünyada aklı başında insanların tartıştıkları konulara bir anda oldu bitti deniliyor. Acaba çocuklara aşı yapılmalı mı? Acaba kalp, kanser hastalığı olanlara aşı yapılmalı mı? Acaba açık havada maske olmalı mı? Bu gibi konular günlük açıklamalarla topluma tebliğ ediliyor. Ve kimse Türkiye'nin aşı satın almak için yabancı şirketlere ne kadar para ödediğini bilmiyor. Galiba eskiden her şeyi daha iyi biliyorduk. Veya her şeyin farkındaydık. İnsanlar güzel güzel hastalanır, güzel güzel ölürlerdi. Ölüm rakamları sağlık politikasının araçları olarak kullanılmazdı. Kalp krizinden, gripten, kazadan ölen insanların ölüm nedenleri aynı kaba atılıp istismar edilmezdi.Dilerim önümüzdeki dönemde hayatımız daha berrak, daha şeffaf olacak. Dışarıda birilerinin pompaladığı yalan yanlış her bilgi, resmi tutumun dayanağı olmayacak. Açıkçası müspet ilme ve aydınlık beyinlere ihtiyacımız çok fazla." ifadesini kullandı.