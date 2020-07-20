Sabah başyazarı Barlas: Bir Türk vatandaşı olarak tabii ki Trump'ın yeniden seçilmesini istiyorum

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Bir Türk vatandaşı olarak tabii ki Trump'ın yeniden seçilmesini istiyorum. Çünkü bütün belirtiler Trump'ın yeniden seçilmesi halinde Amerika'nın içine döneceğini işaret ediyor." görüşünü savundu.

Barlas, "Trump, Amerika'nın eskimiş ve köhnemiş alt yapısını yenileyeceğini söylüyor. Yeni yollar, hava limanları yapacağını söylüyor. Tabii bir de Trump'ın rakibi Biden'ın hatırlattığı Obama Amerikası'nın bizi de rahatsız eden dış siyaset yöntemleri var. Vekalet savaşları, terörizmin desteklenmesi ve istikrarsızlıkların körüklenmesi... Biden bu çizgiden çıkacağını hiç söylemiyor. Ayrıca Biden'ın yardımcısının kim olacağı da hâlâ belli değil." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Amerikan siyasetindeki gelişmeleri izlerken, Van Gölü'ndeki teknede boğulan göçmenlerin sayısının 59'a çıkması teferruat gibi geliyor insana... Ya da Bodrum plajlarındaki güzel vücutlu ve ünlü yıldızlarla ilgili haberler, tabii ki 59 bahtsız göçmenin kaderinden daha fazla ilgi çekicidir." ifadesini kullandı.

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