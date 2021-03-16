Sabah başyazarı Barlas: Biden'ın Washington'da iktidar olması, Orta Doğu'daki tabloyu değiştireceğe benziyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Biden'ın Washington'da iktidar olması, Orta Doğu'daki tabloyu değiştireceğe benziyor" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bilindiği gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la diplomatik düzeyde temasların başladığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısır ve Türkiye halkları arasındaki yakınlığı hatırlatarak, ilişkilerin daha da gelişebileceğini söylemişti. Sonuçta özellikle Biden'ın Washington'da iktidar olması, Orta Doğu'daki tabloyu değiştireceğe benziyor. Örneğin, Mısır'ın müttefiki Suudi Arabistan ile Amerika'nın eskisinden farklı ve soğuk ilişkilere girdiği gerçeği de Mısır'ı etkilemiş olabilir." ifadesini kullandı.