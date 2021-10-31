Sabah başyazarı Barlas:  Biden'ın işin özünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sıfır değeri var

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Çin'e ve Rusya'ya karşı Amerika'nın yanında olmamızı istiyorlar. Buna karşı Yunanistan'ın yanında durup Türkiye'yi tehdit etmekten asla vazgeçmiyorlar.Bu Biden, Amerikan siyasetinde alay konusu bir kişilik. Ama Amerika'nın resmi başkanı olduğu için dünyada ülkesini temsil ediyor. Yani işin özünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sıfır değeri var. Bizim Amerika'dan istediklerimiz hiçbir zaman kabul edilmiyor. Mesela şu Fetullah Gülen... CIA'ya dayanarak bütün dünyadaki Türkleri ezmeye çalışıyor. Aynı şekilde şu PKK ve PYD... Amerika'nın silahları ve parası olmasa PKK da yoktur PYD de." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Sonuçta bu Biden bizimle görüşse ne olur görüşmese ne olur? Ben bir vatandaş ve bir seçmen olarak Rusya'nın Putin'ine daha çok güveniyorum. Türkiye'nin başını Afganistan belasına sokan NATO'ya hiç güvenmiyorum. Bütün bu durumları değerlendirdiğinizde Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşke kendiliğinden "Biden ile görüşmek istemiyorum" dese. Bu söylediğim bir fantezi ama bazen fanteziler de gerçeklerden daha gerçek oluyor." ifadesini kullandı.