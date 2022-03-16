Sabah başyazarı Barlas: Berat Albayrak'ın kitabını okuyanlar için gelecek zaten çok berrak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, " Berat Albayrak'ın kitabını okuyanlar için gelecek zaten çok berrak" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana konusu Türkiye'nin enerji geleceğiydi. Berat Albayrak'ın kitabını (Burası Çok Önemli!) okuyanlar için gelecek zaten çok berrak. Albayrak'ın bakanlıkları döneminde yaptığı yatırımlar Türkiye'nin geleceğindeki enerji yapısını şekillendirmiş. Çeşitli açılardan baktığınız zaman bugünkü Türkiye'nin, eski Türkiye'den çok farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Filolarımıza katılan arama ve sondaj gemileriyle belli ki enerji üretimi yeni Türkiye'nin en güçlü yanlarından biri olacak. Berat Albayrak'ın çok somut verilerle geleceğe ışık tutan kitabı, Türkiye'nin enerji konusunda çok önemli bir merkez haline geleceğini gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.