Sabah Başyazarı Barlas: Bazı ülkelerde dolarla yapılan ticaret suç olarak görülecek

Sabah Başyazarı Mehmet Barlas, belirsiz bir gelecekte dolarla yapılan ticaretin suç olarak görüleceğini söyledi. Barlas, "Bizim de yaptığımız gibi, dış ticareti dolar dışındaki yerel para birimleri ile yapmaya başlamak en akılcı yöntemdir" iddiasını dile getirdi.

Barlas'ın "ABD doları bir savaş aracı olarak mı kullanıyor?" başlığıyla (6 Eylül 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...İngiltere'den elde edilen Amerikan bağımsızlığının fonlanabilmesi için 1781'de Philadelphia'daki Bank of North Amerika, ülkenin ilk ulusal bankası kabuledilir. 1785'te dolar ABD'nin ulusal para birimi kabul edilir ve ilk kâğıt para 1861'de tedavüle çıkartılır. Amerika iç savaşını finanse edebilmek için de karşılıksız yeşil dolarlar basılır. 1913'te kurulan Federal Reserve Bank'ın çıkardığı dolarların üzerine "Allah'a güveniyoruz" (İn god we trust) ibaresi de 1955'teki bir kanunla yerleştirilmiştir.

Dolara karşı dünya ekonomilerinin bağımsızlıklarını elde etmeleri biraz zaman alacak. Bizim de yaptığımız gibi, dış ticareti dolar dışındaki yerel para birimleri ile yapmaya başlamak en akılcı yöntemdir.

Belirsiz bir gelecekte bazı ülkelerde dolarla yapılan ticaretin suç olarak görüleceğini de herhalde tahmin edebiliriz...