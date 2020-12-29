Sabah başyazarı Barlas: Bazı siyasetçilerin hesapsızlıkları yüzünden toplumların üzerinde gereksiz yere savaş rüzgârları esiyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Bazı siyasetçilerin hesapsızlıkları yüzünden toplumların üzerinde gereksiz yere savaş rüzgârları esiyor. Bunlara çok yakın bir örnek Ermenistan'ın Paşinyan'ı değil mi? Haksız ve hukuksuz şekilde el koydukları Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ yetmezmiş gibi bir de Azerbaycan kentlerindeki sivilleri füzelerle katlettiler. Sonuç Ermenistan için feci bir yenilgi ve buna bağlı olarak siyasi bir kriz şeklinde geldi. Şimdi de korsanlık etmeye hevesli görünüyorlar." görüşünü savundu.

Barlas, "Bir diğer savaş körükleyicisi ülke de bugünkü Yunanistan... Yakın geçmişlerindeki krizler yetmezmiş gibi, şimdi de karasularını 6 milden 12 mile çıkarma eylemindeler. Bu konuda söz konusu olan İyonya Denizi'dir deniliyor. Ama Ege'deki karasularının da 12 mile çıkarılmasının sanki eli kulağında gibi... Eğer bu olursa Türkiye'nin ne yapacağını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak" şeklinde yorumlamıştı." düşüncesini dile getirdi.

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