Sabah başyazarı Barlas: Avrupa kendi ayağına sıkıyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Önceki gün İtalya'da Putin'e ait olduğu söylenen bir büyük yata el koyulması, İtalyan- Rus ilişkilerini iyice sertleştirdi. Daha önce Yunanistan da benzer bir hareket yaparak Rusya ile iyi olan ilişkilerini bozmuştu. Yani Avrupa kendi ayağına sıkmaya devam ediyor. Bu arada yaptırımlardan kaçan Ruslar'ın özellikle Dubai'ye gitmeleri dikkati çekiyor." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Amerika Afganistan'ı terk ettikten sonra yönetime hakim olan Taliban, kadın giysilerine yeni kurallar ve kısıtlamalar getirdi. Bu yeni kurallarla Afgan kadınlarının gözleri tüllerle örtüleceği için insanlarla göz göze gelemeyecekler. Ayrıca üniversitelerde erkeklerin ders verdiği saatlerde kadınların üniversitelerin çevresinde bulunması yasaklandı. Yani Amerika'nın "özgürleştirdiği" yerlere verdiği tahribat onlar gittikten sonra da tepki olarak devam ediyor. Dünya radikalleşiyor." düşüncesini dile getirdi.