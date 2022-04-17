Sabah başyazarı Barlas: Artık kıtlık hayatımızın bir parçası oldu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Bölgedeki gerilim artarak devam ediyor. Gerilim arttıkça da ekonomik kriz tüm dünyada derinleşiyor. Artık kıtlık hayatımızın bir parçası oldu." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "AK Partili seçmenlere göre, eski Türkiye'yi temsil eden Beyaz Türkler, Batı ülkelerinin uydusu olarak yaşamaya alışmışlar ve bu aşağılık kompleksinden kurtulamıyorlarmış. Erdoğan'ın temsil ettiği Türkiye ise asla uydu olamazmış. Beyaz Türkler yapılan yatırımlara alışkın değillermiş. Köprüler, yollar, hızlı trenler falan Beyaz Türklerin kafasını karıştırıyormuş. Özellikle Yenikapı'dan binip Boğaz'ı geçerek kendini Üsküdar'da bulan Türkler, sanki Türkiye'nin dışındaki bir dünyayı temsil ediyorlarmış." düşüncesini dile getirdi.

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca AK Partili seçmene göre, Deniz Baykal'ın yerine getirilen Kılıçdaroğlu, yeni bir Türkiye'nin inşası için değil eski Türkiye'ye dönüşü gerçekleştirmek için bu göreve getirilmiş. Beyaz Türklerde argümanlardan ve fikirlerden daha çok Tayyip Erdoğan nefreti ön plana çıkıyor. Ve bu tartışma böyle yıllardır uzayıp gidiyor. Sizce hangi taraf haklı?"