Sabah başyazarı Barlas: Anketlere bakarak demokrasinin yönünü anlamaya çalışanlar sonunda duvara çarpar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Anketlere bakarak demokrasinin yönünü anlamaya çalışanlar sonunda duvara çarparlar.” görüşünü savundu.

Barlas yazısında, “Bence doğru olan, anketlere bakarak değil ülkenin yönetilmesine bakarak gelecek seçimin tahminini yapmaktır. İsteyen istediği ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da Ahmet Davutoğlu'nu favori göstersin. Hatta Ali Babacan'ı bir anket ile Tayyip Erdoğan'ın yerine geçirsin. Aklı başında ve demokrasiyi özümsemiş kitleler, nihai kararı 2023'ün sonuçlarına bakarak anlayacaklardır.” düşüncesini dile getirdi.