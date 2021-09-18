Sabah başyazarı Barlas: Amerika korku içinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskisinden farklı bir ülkeyle karşılaşacak

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BMGK'ya katılmak üzere gideceği ABD'de eskisinden farklı bir ülkeyle karşılaşacağını savundu.

"Amerika korku içindedir" diyen Barlas, "Birincisi, Amerika korku içindedir. Bu korku, diplomasi tarihinde görülmemiş bir olaya sebep olmuş ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelecek devlet başkanlarına aşı zorunluluğu getirilmiştir. Böyle bir uygulama tarihte ilk defa yapılmaktadır. İkincisi, gerçekten de Kovid-19'dan ölüm vakaları çeşitli eyaletlerde tırmanmaktadır. Bu arada Amerikalı uzmanlar da aşı konusunda birbirini tutmayan demeçler veriyorlar" ifadesini kullandı.

Barlas, ayrıca "Cumhurbaşkanı'nın, ziyaretini bitirdikten sonra Türkiye'ye döndüğü zaman derin bir nefes almasını bekliyoruz. Çünkü Amerika'yı altüst eden bu endişelerden hiçbiri Türkiye için söz konusu değil. 2023 Haziran'ına kadar istikrarlı, gelişen bir ülkedir Türkiye" düşüncesini dile getirdi.