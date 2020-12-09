Sabah başyazarı Barlas: Akılsız Macron, yeni Türkiye gerçeğini ıskaladığı için, şimdi Ermenistan'ın yenilgisine ortak olmak konumunda bulunuyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında 'akılsız' ifadesini kullandı. Barlas, "Yeni Türkiye gerçeğini ıskaladığı için, şimdi Ermenistan'ın yenilgisine ortak olmak konumunda bulunuyor" görüşünü savundu.

"Akılsız Macron" ara başlığının altında Barlas, "Özellikle Fransa'nın Macron'u yeni Türkiye gerçeğini ıskaladığı için, şimdi Ermenistan'ın yenilgisine ortak olmak konumunda bulunuyor. Belki bu durumun sebebi, Macron'un bir siyaset adamı değil, derin sermayenin ya da Rothschild'lerle Soros'un birlikte ürettikleri bir kişi olmasıdır. Siyaset mesleğine yabancı olduğu için yaşanılan zamanın eskisinden çok farklı olduğunu görememiş ve sanki Fransız sömürgeciliğinin güzel günleri hâlâ yaşanılıyormuş gibi davranmıştır." düşüncesini dile getirdi.

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