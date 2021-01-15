Sabah başyazarı Barlas: AK Parti yönetiminin bu hava içinde 2023 seçimlerine gitmesi çok yanlış olur

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Salgınla gelen yasaklar geniş kitleleri çok olumsuz etkilemiştir. AK Parti yönetiminin bu hava içinde 2023 seçimlerine gitmesi çok yanlış olur." görüşünü savundu.

Barlas yazısında,"Özellikle Amerika Birleşik Devletleri artık eskisi gibi değildir. Bir avuç sosyal medya patronunun düşünce dünyasına ve özgürlüklere hükmettiği, totaliter bir ülkedir Amerika... Başkan seçimindeki hileler görmezden gelinmekte ve Amerikan toplum yaşamından Trump'ın çıkartılması için mümkün olan her şey yapılmaktadır." düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Bize gelince... Salgınla gelen yasaklar geniş kitleleri çok olumsuz etkilemiştir. AK Parti yönetiminin bu hava içinde 2023 seçimlerine gitmesi çok yanlış olur. Yani normale dönüş hemen başlatılmalı ve kapalı işletmeler, lokantalar falan hemen açılmalıdır.Çok çarpıcı olaylarla dolu zamanları yaşamaktayız. Bunları gözden kaçırmamak gerekiyor." ifadesini kullandı.