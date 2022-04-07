Sabah başyazarı Barlas: AK Parti'nin en zor sınavı ekonomide olacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Vatandaşın ve siyasetin asıl sorunu hayat pahalılığı. İftar sofraları bu gerçeği daha da ön plana taşıdı. AK Parti'nin en zor sınavı ekonomide olacak." değerlendirmesini yaptı.

Barlas yazısında, "28 Şubat'ta açıklanan muhalefetin altı koltuklu koalisyon önerisi ise toplumda hiçbir heyecan yaratmadı ve antipati oluşturdu. Masada HDP'nin eksikliği de samimiyet sorunu doğurdu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde anlaşmazlıklar çok yoğun. CHP, liderlik ve adaylık sorununu yakın zamanda çözebilecek gibi durmuyor. Yani Türkiye, siyaset açısından yoğun bir döneme giriyor ve özellikle sonbaharda işler iyice kızışacak. Tabii vatandaşın ve siyasetin asıl sorunu hayat pahalılığı. İftar sofraları bu gerçeği daha da ön plana taşıdı. AK Parti'nin en zor sınavı ekonomide olacak." ifadesini kullandı.