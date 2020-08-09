Sabah başyazarı Barlas: 65 ya da daha yukarı yaştaysanız, bir çeşit esir konumundasınız bu ülkede

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hâlâ uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını bugünkü köşesinde eleştirdi. Barlas, "65 ya da daha yukarı yaştaysanız, bir çeşit esir konumundasınız bu ülkede" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Bugünün dünyasında bizim sağlık zaptiyeleri Koronavirüs'e karşı en zayıf halka olarak 65 ve daha yukarı yaşta olanları gördüklerine göre, mesela 20'nci yüzyılın başındaki İspanyol Gribi'ne karşı en zayıf halka da 20-30 yaş arasında bulunanlar mıydı acaba? Herhalde bu yaşlarda olanlar evlerinden çıkmamaya mahkûm edilmişlerdi." görüşünü savundu.

Barlas, "Bugün ise 65 ya da daha yukarı yaştaysanız, bir çeşit esir konumundasınız bu ülkede. Nazım Hikmet'in şiirindeki gibi "Kendi memleketimde esirim be kardeşim" diyebilirsiniz... Bulunduğunuz kentten bir başkasına gidebilmeniz bile kaymakamlıktan alacağınız izne bağlıdır. Akşam 8'den sonra da sokağa çıkmanız risklidir. Giderek insan ömrü uzadığına göre bundan 100 yıl sonra yine virüslü bir salgın patlak verdiğinde bu defa herhalde 120 ve daha yukarı yaşta olanlara kısıtlamalar gelecektir. Ancak bugünün yasaklı 65'likleri bu hesapları hiç yapmadan, zaman zaman "Yeter artık" diye feryat edip, nefes almaya çalışmaktadırlar. Bazı 65'likler de "35 Yaş" şiirinin son kıtasını seslendirerek, virüse karşı zecri tedbir uygulayan gardiyanlara ebedi gerçeği hatırlatmaktadırlar: " Neylersin ölüm herkesin başında. / Uyudun uyanamadın olacak / Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında? / Bir namazlık saltanatın olacak ,/ Taht misali o musalla taşında." ifadesini kullandı.

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