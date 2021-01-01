Sabah başyazarı Barlas: 2021 kutlamak için çok acele etmeyelim, 2020’yi coşkuyla kutladık ama sonra neler oldu

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "2021 kutlamak için çok acele etmeyelim, 2020’yi coşkuyla kutladık ama sonra neler oldu" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Kendi kendinize bir sorun... Askeri darbe günleri ve nüfus sayımları dışında evden çıkmanızın yasaklandığını hatırlıyor musunuz? Üstelik bu yılbaşında perşembe akşamından pazartesi sabahına kadar ev hapsi var... Gerekçe, salgına karşı korunaklı olmak... Yani bir türlü bitemeyen 2020'nin hayatımıza getirdiği tarifsiz bir bela gündemde... Bütün ümit, bu salgının aşılarla sona erdirileceğine ilişkin... Onun ne kadar doğru olduğunu da 2021'de anlayacağız." düşüncesini dile getirdi.

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