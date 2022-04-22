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Dünya

Sabah başyazarı: Asıl savaşın Ukrayna'da değil, Amerika'nın içinde geçtiği de ayrı bir gerçek

22 Nisan 2022 09:27

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Biden'ın anketlerdeki desteği düştükçe eski Başkan Trump'ın da yıldızı parlıyor." görüşünü savundu. Barlas, "Asıl savaşın Ukrayna'da değil, Amerika'nın içinde geçtiği de ayrı bir gerçek" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Batı cephesi, Rusya'ya yaptırımlar konusunda birbirine de baskı yapıyor. ABD'den gelen baskılar sonucu Almanya yıl sonundan itibaren Rusya'dan petrol almayacağını açıkladı. Tabii doğalgazın konusu bile geçmedi. Çünkü Alman ekonomisi, Rus doğalgazına muhtaç. Biden'ın anketlerdeki desteği düştükçe eski Başkan Trump'ın da yıldızı parlıyor. Trump bir İngiliz gazeteciyle söyleşi yaparken konu geçen seçimlerdeki hilelere gelince ortam gerildi. Trump, "İngiliz gazeteci dürüst değil" diyerek yayını terk etti. Trump'ın rakibi Hillary Clinton ise o seçimde kendisine özel danışman olan kişilerin kimliklerini saklamaya çalışıyor. Asıl savaşın Ukrayna'da değil, Amerika'nın içinde geçtiği de ayrı bir gerçek." ifadesini kullandı. 

Sabah başyazarıMehmet BarlasBidenUkraynasavaş
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