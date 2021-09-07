Sabah başyazarı: 6-7 Eylül, demokrasimiz ve siyasetimiz için gerçekten bir utanç gecesi

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, gayrimüslimlere ait dükkan ve evlerin yağmalandığı, dini mekanların mezarlıkların talan edildiği hatta mezarlıkların açılıp çıkarılan kemiklerin yakıldığı 6-7 Eylül olaylarına ilişkin olarak, "6-7 Eylül, demokrasimiz ve siyasetimiz için gerçekten bir utanç gecesi" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Takvim yapraklarındaki bazı sayılar, Türkiye'nin kötü günlerini ifade edebilir. Bunlara bir örnek, 27 Mayıs 1960'tan, yani ilk askeri darbeden verilebilir. İkinci büyük örnek de 6-7 Eylül 1955'te vandallığın ve yağmacılığın Türkiye'ye hâkim olmasıdır. 6-7 Eylül, demokrasimiz ve siyasetimiz için gerçekten bir utanç gecesidir. Anlaşmazlık süren Kıbrıs'ın diplomatik bir çözüme ulaşması zor görülünce Türkiye'de birileri vandallığı organize etmiş ve bindirilmiş kitleler İstanbul'da Rumlara, Ermenilere, Yahudilere ve bu arada Türklere ait işyerlerini yağmalamışlardır Yetmezmiş gibi Fener Rum Patrikhanesi basılmış, ölü patrikler tabutlarından çıkarılıp atılmıştır. Balıklı Rum Hastanesi de yağmadan payını almıştır." ifadesini kullandı.