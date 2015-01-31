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Sabah: Başkanlık seçimi ve genel seçim 5 yılda bir aynı anda yapılacak, baraj kaldırılacak ya da düşürülecek

‘Milletvekili seçilme yaşı 18’e düşecek’

31 Ocak 2015 11:58

Türkiye, genel seçime kısa bir süre kala başkanlık sistemini tartışırken, Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, AKP’nin seçim kampanyasının odağında olması beklenen sistem değişikliğiyle ilgili iddialar yer aldı. Sabah’ın “Düşük baraj çift sandık” başlıklı haberinde “Başkanlık sisteminde vatandaşın önüne iki sandık koyulacak. 5 yılda bir hem Başkanlık hem de milletvekilliği seçimleri aynı anda yapılacak” denildi. Haberde, “AK Parti, yine tek Meclis'li olacak sistemde, bütün kesimlerin temsil edilebilmesi için baraj uygulamasının kaldırılmasına veya düşürülmesine sıcak bakıyor” denildi.

Sabah gazetesinde Eda Işık imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

 

‘Düşük baraj çift sandık’

 

Hazırlıkları yapılan başkanlık sistemi çalışmasına göre seçim barajı düşecek. Böylece Meclis'te toplumun tüm kesimlerinin temsili sağlanacak. Vatandaşın önüne, beş yılda bir iki sandık gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mevcut yapıdaki çok başlılık ayağımıza vurulmuş bir pranga" sözleriyle başkanlık sisteminin gerekliliğine vurgu yapması Türkiye gündeminin ilk sırasına oturdu. AK Parti'nin daha önce Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu başkanlık modelinin çerçeve alınacağı sistemin detaylarına SABAH ulaştı:

 

Barajın kalkması gündemde

 

AK Parti, yine tek Meclis'li olacak sistemde, bütün kesimlerin temsil edilebilmesi için baraj uygulamasının kaldırılmasına veya düşürülmesine sıcak bakıyor. Mevcut parlamenter sistemde yüzde 10 barajı uygulaması istikrarı sağladığı için korunuyor. Başkanlık sisteminde koalisyonlar tarih olacağı, ülke seçilen 'Başkan' ve onun atadığı bakanlar tarafından yönetileceği için istikrar sorunu da ortadan kalkmış olacak.

 

Milletvekili seçilme yaşı 18

 

AK Parti, gençlerin ülke sorunlarında daha çok söz sahibi olması ve Meclis'te temsil edilmelerinin önünü açmak için milletvekili seçilme yaşını Başkanlık sistemi ile birlikte 18'e düşürülmesine sıcak bakıyor.

 

Başkan'ın sorumluluğu artacak

 

Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nın hiçbir sorumluluğu bulunmuyor. Cumhurbaşkanları 'vatana ihanet dışında' hiçbir suçtan yargılanamıyor. Ama seçilecek Başkan yaptığı bütün işlerden tıpkı Başbakan ve bakanlar gibi sorumlu olacak. Başkan hakkında yaptığı işlerden dolayı Meclis'te milletvekillerini 3'te ikisinin teklifi ile soruşturma açılabilecek, yine milletvekillerinin dörtte üç çoğunluğu ile yargılanabilecek.

 

Güçlendirilmiş Yüce Divan

 

Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nı Anayasa Mahkemesi 'Yüce Divan' sıfatıyla yargılıyor. Başkan, milletvekilleri ve Anayasa Mahkemesi üyelerinden oluşan güçlendirilmiş bir heyet tarafından' yargılanabilecek.

 

Meclis ve başkanlık için iki sandık

 

Başkanlık sisteminde vatandaşın önüne iki sandık koyulacak. 5 yılda bir hem Başkanlık hem de milletvekilliği seçimleri aynı anda yapılacak.

 

Güvenoyunu vatandaş verecek

 

Başkanlık sisteminde yürütmeye güvenoyunu başkanı seçerek vatandaş kendisi verecek.

 

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