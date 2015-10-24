Sabah: Bank Asya'ya para yatırma çağrısında bulunan Hakan Şükür, bankadan 5,3 milyon lira çekti

Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah ve Yeni Akit gazeteleri, yönetimi TMSF’ye devredilen Gülen cemaati bünyesindeki Bank Asya’ya para yatırma çağrısında bulunan eski milletvekili Hakan Şükür’ün bankada bulunan 5,3 milyon dolarını çektiğini öne sürdü. Konuya ilişkin açıklama yapan Hakan Şükür, “Türkiye'de ve yurt dışında bir çok banka ile çalışan birisi olarak Bank Asya dahil her yere para yatırırım ve çekerim. Kendi haram paralarının üzerine yatıp, hesap sordurmayanlar başkalarının helal paralarının peşine düşen şeref yoksunlarıdır. Elhamdülillah kutularda paramız çıkmadı, Elhamdülillah arkamızdan hırsız diyen çıkmayacak” dedi. Hakan Şükür, kişisel bilgilerini paylaştıklarını iddia ettiği TMSF yetkilileri ve Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyusunda bulunacağını söyledi.

Sabah: Bank Asya'daki hesaplar boşaltıldı

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür’ün Bank Asya’dan 5,3 milyon lira çektiği iddiasını “Fakir fukara verdi, Hakan Şükür kaptı” başlığıyla manşete taşıdı. Haberde “Hakan Şükür, Bank Asya için Paralel tabana “Evi, yüzüğü sat yatır” çağrısı yaparken hesaplarından 5,3 milyon dolar çekti” ifadeleri. Kullanılırken, Kaynak Holding’in 2,1 milyon, Fatih Üniversitesi’nin 2,5 milyon lira hesaplarından para çektiği iddia edildi.

Sabah gazetesinde Abdurrahman Şimşek imzasıyla duyurulan haber şöyle:

Hakan Şükür, Bank Asya’ya el konacağı söylentileri çıkınca Gülenci mudilerden evi araba ve bileziklerini satıp bu bankaya yatırmalarını istedi: 1 liran bile olsa getir çağrıları yaptı.

Şükür’ün kendisi ise 17 aralık 2014’te Bank Asya^ya koşarak hesabından 575 bin 936 lira çekti. 5 gün sonra da eşi Beyda Şükür, hesabından 1 milyon 778 bin lira çekti.

Büyük paralel mudi ve şirketler de hesaplarını boşalttı. İşte birkaçı:

Ali Akbulut: 4 milyon

İşadamı Kavurmacı: 4,1 milyon

Kaynak Holding: 2,1 milyon,

Fatih Üniversitesi: 2,5 milyon

Hakan şükür: Her yere para yatırırım ve çekerim

Hakan Şükür konuya ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şükür, “Türkiye'de ve yurt dışında bir çok banka ile çalışan birisi olarak Bank Asya dahil her yere para yatırırım ve çekerim. Kendi haram paralarının üzerine yatıp, hesap sordurmayanlar başkalarının helal paralarının peşine düşen şeref yoksunlarıdır. Elhamdülillah kutularda paramız çıkmadı, Elhamdülillah arkamızdan hırsız diyen çıkmayacak” ifadelerini kullandı. Şükür’ün paylaşımları şöyle: