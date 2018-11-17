Sabah babayı, akşam oğlunu vuran 2 kişi adliyede

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde önceki sabah Yusuf Candar\'ı (56) evinde tabancayla vurarak yaralayıp, akşam da oğlu Yavuz Candar\'ı (34) çalıştığı iş yerinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kahraman A. (25) ve Murat G. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlçeninin Yeniceköy Mahallesi\'nde önceki gün 2 kişi, kapıyı kırarak girdikleri evde Yusuf Candar\'ı tek kurşunla yaraladı. Ağır yaralanan Yusuf Candar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı gün akşam saatlerinde ise bu kez, Yusuf Candar\'ın oğlu Yavuz Candar silahlı saldırıya uğradı. İşyerindeki saldırıda Candar da ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yavuz Candar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından güvenlik güçleri, rahat tavırlarıyla güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerin Kahraman A. ve Murat G. olduğunu tespit etti. İki şüpheli gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Kahraman A. basın mensuplarının ‘Neden öldürdün?’ sorusuna ‘Zevkten’ cevabını verdi.

​Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kahraman A. ve Murat G., bugün adliyeye sevk edildi. Polis, şüphelilerin emniyetten çıkarılışı ve adliyeye getirilişi sırasında görüntü alınmasına izin vermedi.

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