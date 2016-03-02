Sabah: AYM, Can Dündar ve Erdem Gül kararından önce iddianameyi bile okumadı!

İktidara yakın yayın politikası ile bilinen Sabah gazetesi, Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün özgürlüklerinin yolunu açan "hak ihlali" kararından önce iddianameyi okumadıklarını iddia etti.

Gazetenin bugünkü nüshasında (2 Mart 2016) manşetten "AYM'de iddianame bile okunmadı" başlığıyla verilen haberde, "Anayasa Mahkemesi, Dündar ve Gül için, iddianameyi savcıdan istemeden soruşturma aşamasındaki belgelere bakıp karar verdi" dendi.

Haberde, AYM'nin bakmadığı iddia edilen iddianamede savcılık sorgusunun detaylarının yer aldığı; bunların arasında "TIR'ların terör örgütlerine gittiğinin belgesi var mı" sorusuna Dündar'ın "Yok, öyle duydum" yanıtının da yer aldığı öne sürüldü.

AYM Başkanı: Yalan ve iftirayla dolu haberler

AYM Başkanı Zühtü Arslan, dün üstü kapalı olarak "AYM'nin kararına uymuyorum, saygı da duymuyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "AYM’nin verdiği kararlar herkesi ve her kurumu bağlamaktadır" diye yanıt vermişti. "Kararlarımız hakkında övgüler de karalama yoluyla yapılan haberler de kararlılığımızı değiştirmez" vurgusu yapan Arslan, "Her türlü eleştiriye saygı duyuyoruz ancak mahkememizi talimatla karar veriyormuş gibi gösteren şahsıma ve mahkememize yalan ve iftirayla dolu haberleri kınıyor ve reddediyorum" ifadesini kullanmıştı.