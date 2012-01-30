Sabah-ATV'ye üç teklif geldi

T24 - Sabah-ATV'nin satış sürecinde TPG, News Corp ve Time Warner Group tekliflerini verdi.



Çalık Holding bünyesindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahibi olduğu ATV ve Sabah Gazetesi'nin satış süreci ile ilgilenen yatırımcılardan Texas Pasific Group (TPG), Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corp ve Time Warner Group tekliflerini sundu.



Çalık Holding bünyesindeki Turkuvaz Medya Grubu'nun sahibi olduğu ATV ve Sabah'ın satışı için yatırım bankası Goldman Sachs yetkilendirilmiş ve ilk tekliflerin 18 Ocak'a kadar alınacağı belirtilmiş, ancak daha sonra bu tarih Ocak ayı sonuna kadar uzatılmıştı. ATV ve Sabah ile ilgilenen yatırımcılar arasında teklif verenlerin dışında KKR Co ve Alman RTL de yer almıştı.



Sürece yakın bir kaynak, "TPG, News Corp ve Time Warner tekliflerini verdi. TPG'nin oldukça agresif olduğunu biliyorum" dedi.



Aynı kaynak, Çalık Grubu'nun medya varlıkları için istediği fiyatın 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, gelen tekliflerin de bu civarda olduğunu söyledi ve satış sürecinin Şubat ayı içinde tamamlanabileceğini kaydetti.

1.1 milyar dolara almıştı



Aralık 2007'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun satışa çıkardığı Sabah-ATV ihalesini 1.1 milyar dolarla Çalık Grubu'nun şirketi olan Turkuvaz kazanmış ve devir Nisan 2008'de gerçekleşmişti. Çalık Holding, Sabah-ATV satın almasının finansmanı için Nisan 2008'de 750 milyon dolar tutarında kredi almıştı.



Sürece yakın diğer bir kaynak ise "KKR'ın süreçten çekildiğini, Time Warner Group'un da teklifini verse de ilgisinin oldukça azaldığını biliyoruz. TPG ve News Corp daha ilgili görünüyor" dedi. Aynı kaynak, tekliflerin Çalık'ın beklentilerinin altında kalabileceğini ve bu durumda satış sürecinin askıya alınma olasılığının yüksek olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:



"ATV ve Sabah için satış süreci başlatıldıktan sonra EBITDA'da (faiz ve vergi öncesi kar) bir yeniden değerlendirme yapıldı ve daha önce iki şirket için 175 milyon lira olarak hesaplanan EBITDA 85 milyon liraya geriledi. Bu da 12 ya da 15 çarpan ile hesaplansa bile gelecek tekliflerin Çalık Grubu'nu tatmin etmekten uzak kalacağını gösteriyor. Murdoch'un teklifinin 1 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor, ancak bu rakam bile Çalık Grubu'nun beklentisini karşılamayabilir. Bu şartlar altında Çalık Grubu süreci soğutarak, beklemeyi tercih edebilir" dedi.



Sürecin içinde yer alan bir başka kaynak ise üç yatırımcının tekliflerini geçen hafta verdiğini belirterek, "Bugün ya da yarın bir geri bildirimde bulunulmasını bekliyoruz. Teklif verenler kısa bir liste" dedi.



