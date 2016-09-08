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Sabah: Atatürk Havalimanı'nda PKK üyesi canlı bomba yakalandı

Yakalanan Ebru Fırat'ın Murat Karayılan'a yakın olduğu iddia edildi

08 Eylül 2016 16:29

İstanbul polisinin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan Ebru Fırat isimli kişinin PKK üyesi olduğu iddia edildi. Sabah gazetesi, Murat Karayılan'a yakın olduğu ileri sürülen şahsın canlı bomba eyleminde bulunacağına dair ihbar olduğunu ileri sürdü. 

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK üyesi olduğu ileri sürülen Ebru Fırat'ın İstanbul'a geleceği istihbaratı üzerine, Atatürk Havalimanı'nda önlem aldı. Polis ekipleri, uçaktan inen Fırat'ı yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve örgütte "Amara" kod adıyla bilinen Fırat'ın eylem yapmak amacıyla İstanbul'a gelmiş olabileceği, sorgulamasının sürdüğü bildirildi.  

Ebru Fırat'ın, Murat Karayılan ile çekilmiş fotoğrafları basına yansımıştı.

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Murat KarayılanEbru FıratPKKAtatürk Havalimanı

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