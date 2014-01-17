Sabah'tan Zaman'a: Asıl 28 Şubatçı Fethullah Gülen

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen'in 28 Şubat döneminde verdiği demeçleri hatırlattı ve "gerçek 28 Şubatçının Fethullah Gülen olduğunu" yazdı.

Sabah gazetesi, Zaman gazetesinin "28 Şubat'tan beter" manşetine cevap verdi. Sabah "Asıl 28 Şubatçı Fethullah Gülen" manşetiyle verdiği haberde, Gülen'in 28 Şubat döneminde basında çıkan sözlerini hatırlattı. 28 Şubat sürecinde, Fethullah Gülen'in "Beceremediniz artık bırakın" sözü Hürriyet gazetesinde manşet olurken, Milliyet gazetesi de "Gülen de uyardı" manşetini atmıştı.

Dünkü manşetinde "Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili iftiraların, 28 Şubat döneminde dindar kesime yönelik iftiralardan daha beter olduğunu" yazan Zaman gazetesi, "başta Sabah, Yeni Şafak, Star, Akşam ve Yeni Akit gibi hükümete yakın gazeteler internet siteleri ve sosyal medya üzerinden karalama, kara propaganda ve iftira içerikli haberler yayınlıyor" ifadesine yer vermişti.

Zaman gazetesinin manşetine Sabah gazetesi, Fethullah Gülen'in 28 Şubat dönemindeki sözleriyle karşılık verdi. Cemaati, hükümeti düşürmek için kirli oyunlar oynamakla itham eden Sabah gazetesi, cemaatin gazetesi dediği Zaman'ın "dindarların yok edilmek istendiği" iftirasını attığını ileri sürdü.



'Git, görevi bırak'



Sabah gazetesinin haberinde, "Zaman gazetesi'nin, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'a 'Git, görevi bırak' diyen koronun içinde yer aldığı ve darbeye kılıf arayanların fetva makamı olarak görev yaptığı" yazıldı.

Haberde ayrıca, "Fethullah Gülen'in o dönemdeki sözlerinin, Gülen hareketinin 28 Şubat'ın mağduru olmak bir yana, darbenin faillerinden biri olduğunu açıkça ortaya koyduğu" ifade edildi.



'Askerin hatası bile sevaptır'

Fethullah Gülen cemaatini "suç örgütü" olarak niteleyen Sabah gazetesi, "Fethullah Gülen'in 28 Şubat'ta 'fetva' gibi değerlendirilen açıklamalar yaparak, Refahyol hükümetine yönelik darbe sürecine destek verdiğini iddia etti."

Haberde, Zaman gazetesinin Refahyol hükümetinin ardından, 1 Temmuz 1997 tarihinde, Mesut Yılmaz başkanlığında 55. hükümetin kurulmasını, "Hayırlı Olsun" manşetiyle duyurduğu ve de 29 Mart tarihinde Samanyolu TV'ye konuk olan Fethullah Gülen'in "Asker daha demokrat" sözleri anımsatıldı.

Sabah gazetesi ayrıca, 18 Nisan 1997 tarihinde Hürriyet'in Fethullah Gülen'in "Beceremediniz bırakın" sözünü manşet yaptığını yazdı. Haberde, Gülen'in Milli Güvenlik Kurulu kararları için sarfettiği "İslami usullere göre değerlendirildiğinde bu bir içtihattır" ve de askerler için sarfettiği "Hata yapsalar bile bir sevap alırlar" sözleri 28 Şubat'a destek verdiğinin kanıtı olarak öne sürüldü.