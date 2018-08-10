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Ekonomi

“Sabah ameliyata girmeden 5.65 olan dolar, çıktığımda 6.0 seviyesindeydi” dedi; kur krizini tıbbi terminolojiyle anlattı

"Sürekli ilaç tedavisine yani dış desteğe (finansman) ihtiyacı var yaşamını sürdürebilmesi için"

10 Ağustos 2018 23:41

Florence Nightingale Hastanesi'nde Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan doktor Bülent Polat, döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın nedenlerini ve çözüm yöntemlerini tıbbi terminoloji ile anlattı. 

Dolar/TL kurundaki duruma ilişkin 'hastalık' benzetmesi yapan Polat, tedavi önerilerini de yine tıbbi benzetmelerle açıkladı. “Sabah kalp ameliyatına girmeden 5.65 olan dolar, çıktığımda 6.0 seviyesindeydi” diyen Polat, "Sadece rahip olayı değil aynı zamanda ABD'nin İran politikasına bizim eşlik etmemiz beklenirken buradaki direnç ABD'yi çok rahatsız ediyor" yorumunda bulundu.

Bülent Polat'ın Twitter'dan paylaştığı mesajlar şöyle:

 

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