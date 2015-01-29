Sabah: AKP'nin seçim beyannamesinde sistem değişikliği var, bakanları başkan atayacak

Sabah gazetesinin bugünkü (29 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan manşet haberde, başkanlık sisteminin AKP’nin seçim beyannamesine gireceği iddiası yer aldı. Sabah’ın haberinde son günlerde sıkça tartışılan başkanlık sistemiyle ilgili olarak, “AK Parti'nin düşündüğü 'Başkanlık Sistemi' devlet mekanizmasının ve karar alım süreçlerinin hızlı bir şekilde işleyeceği bir modelite üzerine kurulacak. Türkiye'nin tüm kesimlerinin parlamentoda eksiksiz temsil edileceği bir yapılanmaya gidilecek” denildi.

Haberde, “Bakanları Başkan atayacak, Başkan görevden alacak. Başkan genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda Başkanlık kararnamesi çıkarabilecek. Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere, yönetmelik çıkarabilecek” ifadelerine yer verildi.

Sabah gazetesinde yayımlanan, “Yürütme yetkisi Başkana geçecek” başlıklı haber şöyle:

‘Yürütme yetkisi Başkana geçecek’

AK Parti'nin seçim beyannamesinde 'tek meclisli başkanlık' modeli yer alacak. Başkan yürütmenin başı olacak. Mevcut sistemdeki Meclis'in yetkileri ise devam edecek

AK Parti, 'Başkanlık' sistemini 2015 seçim vaatleri arasına alıyor. Seçim beyannamesi için AK Parti'de kurulan alt komisyonlar hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken, seçim beyannamesinin sürprizi 'Başkanlık sistemi' olacak. AK Parti'nin düşündüğü 'Başkanlık Sistemi' devlet mekanizmasının ve karar alım süreçlerinin hızlı bir şekilde işleyeceği bir modelite üzerine kurulacak. Türkiye'nin tüm kesimlerinin parlamentoda eksiksiz temsil edileceği bir yapılanmaya gidilecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti dönüşünde yeniden gündeme getirdiği 'Başkanlık' sistemi AK Parti'nin 2015 seçim beyannamesinde yer alacak. ABD ya da Fransa'da uygulanan iki meclisli modele, 1960 darbesini anımsatacağı düşüncesiyle sıcak bakılmıyor. Bunun yerine "tek meclisli başkalık sistemi" düşünülüyor. Başkanlık sisteminin tüm detayları 7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerin ardından çalışılarak netleştirilecek. Kaynaklar, yeni anayasa çalışmaları sırasında AK Parti'nin daha önce gündeme getirdiği başkanlık modelinin temel çerçeve olacağını belirtiyor.

AK Parti'nin daha önce gündeme getirdiği Başkanlık modelinin detayları şöyle: Başkan yürütmenin başı olacak. Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek. Başkan 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından, halk tarafından seçilecek. Görev süresi 5 yıl olacak. En çok iki kez seçilebilecek. Başkan seçilen milletvekilinin vekilliği sona erecek.

Mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri Başkan'a geçecek. Yani Başkan tıpkı Cumhurbaşkanı gibi kanunları onaylayacak, kanunların anayasa aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne dava açabilecek. Milletlerarası anlaşmaları yayımlayacak. Üst düzey kamu görevlilerini atayacak veya görevlerine son verebilecek. Sürekli hastalık ve kocama sebebiyle bazı kişilerin cezalarını kaldırabilecek. Bakanları Başkan atayacak, Başkan görevden alacak. Başkan genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda Başkanlık kararnamesi çıkarabilecek. Kanunların uygulanmasını sağlamak üzere, yönetmelik çıkarabilecek.

Mevcut parlamenter sistemdeki Meclis'in yetkileri devam edecek. Yani Meclis yasa çıkaracak, bütçeyi onaylayacak, para basılmasına ve savaş ilanına karar verecek, milletlerarası anlaşmaları onaylayacak. Yürütmeyi denetleyecek. Hükümet tasarısı tarih olacak. Yasalar milletvekillerinin teklifi ile Meclis'e sunulacak.