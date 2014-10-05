Sabah: Abdullah Gül'ün telefonu iki yıl dinlendi

Sabah gazetesi, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından dinlenmediği yönünde değerlendirmeler yapılan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün telefonunun 2 yıl süreyle dinlendiğini öne sürdü. Gazetenin Aliye Çetinkaya imzasıyla manşetten duyurduğu habere göre, TİB'de yapılan illegal dinlemelere ilişkin soruşturmada MGK Genel Sekreterliği'nin yaptığı eşleştirmeler sonucu Abdullah Gül'e 2012'de verilen K2 Kriptolu telefonun, 2014'ün Şubat ayına kadar '4649' koduyla 2 yıl süreyle dinlendiği saptandı.

TİB'de yapılan illegal dinlemelere yönelik incelemeler kapsamında savcılık, kimin kullandığı tespit edilemeyen bazı kriptolu telefon numaralarının sahipleriyle ilgili bilgileri Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'nden istedi. MGK, kriptolu telefonların numaraları ile TİB'de bulunan IMEI'ler üzerinde eşleştirme yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında "Gizli" ibareli, mühürlü bir zarfla savcılığa hangi IMEI numarasının kime ait olduğu ve ne kadar süre kullanıldığı bilgisi gönderildi.

MGK'nın tespitlerine göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ait sonu '4649' ile biten IMEI numaralı kriptolu telefonun da dinlendiği anlaşıldı. Gül'e 2012 yılında verilen K2 Kriptolu telefonunun 2014'ün Şubat ayına kadar '4649' koduyla dinlendiği belirtildi.

Ön rapordaki detay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kriptolu telefonların dinlenmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce TİB'de dinlendiği tespit edilen 76 kriptolu telefonun 26'sının MİT ve Genelkurmay'ca iç ve dış operasyonlarda kullanılan kriptolu telefonlar olduğu tespit edilmişti. Bilirkişinin, TİB'de illegal dinlemelere ilişkin silinen dijital veri tabanını kurtarma çabaları sırasında kriptolu telefonlara ait IMEI numaraları tespit edilmişti. Yapılan incelemede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bakanlara ait kriptolu telefonların belirli periyotlarla aylarca dinlendiği ortaya çıkmıştı.

İşte dinlendiği saptanan isimler

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanlığı döneminde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski bakan Ömer Dinçer, Enerji Bakanı Taner Yıldız, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efgan Ala, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Tarım Bakanı Mehdi Eker, Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Aile Bakanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu danışmanı Sefer Turan, eski Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı.