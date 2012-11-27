Japonlar, dünyanın en hızlı treni için kolları sıvadı

Japonya Merkez Demiryolları şirketi tarafından geliştirilecek olan hızlı tren saatte 500 km hıza ulaşacak.

Japonya, dünyanın en hızlı trenini geliştirmeyi amaçlayan projesini açıkladı. Manyetik levitasyon treni (Magnev) sınıfı olaracak tren, saatte tam 500 km hız yapabilecek. Japonya’nın başkenti Tokyo ile Nagoya kenti arasındaki 350 km’lik mesafeyi sadece 40 dakikaya indirecek olan trenin hizmete gireceği yıl ise 2027.

Her ne kadar geç hizmete girecek olsa da, Maglev serisi L0 modeli olarak sunulacak tren, manyetik raylı trenlerin geleceği noktayı temsil etmesi adına çok önemli bir proje olarak kabul ediliyor. 1970’lerde geliştirilen Magnev teknolojisi, trenin raylar üzerinde temas etmeden ilerlemesini sağlıyor. Kısaca, havada ilerleyen tren sürtünme sıfıra indiği için çok daha uzun mesafelere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

Dünyanın en hızlı treni unvanı, her ne kadar hizmete girmese de Çin’in CRS şirketi tarafından geliştirilen trene ait. Altı vagona sahip olan ve bıçağa benzeyen tasarımıyla aerodinamik özelliğini artıran tren, hafif plastik, magnezyum alaşım ve karbon fiberden yapıldı.

22.800 kW enerji kullanan tren, Aralık 2011’de yapılan testte 500 km hıza ulaştı. Öncesinde, dünuanın en hızlı treni rekoru Çin Yüksek Hızlı Demiryolları’nın işlettiği trene aitti. Yolcu treni saatte 300 km hız yapabiliyor. Trenin kullandığı enerji ise 9.600 kW.

Japonların yeni nesil Magnev treninin 14 vagonu olması ve bin yolcu taşıması planlanıyor. Şu an için sorulan en önemli soru, mermi gibi gidecek trenlerin bilet fiyatının ne kadar olacağı.