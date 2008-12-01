Saatte 21 bin 346 euro kazanıyor

Küresel krizin patlak verdiği ilk ayak olan Wall Street şirketlerinde zarar edilirken aldıkları astronomik ödeme ve primlerle üst düzey yöneticiler uzun süredir eleştirilerin hedefi halinde. Şimdi de krizde ikinci büyük darbeyi vurması beklenen otomotiv sektörünün CEO'ları hedef tahtası oldu.



Üst üste gelen zarar açıklamaları ve devasa işten çıkarma planlarına rağmen CEO'lara verilen primler ise dudak uçuklatıyor. Gündemde ise Alman lüks otomobil markası Porsche'un CEO'su Wendelin Wiedeking var. Porsche'un Çarşamba günü açıklanan yıllık bilançosuna göre Wiedeking saatte 21.346 euro kazanıyor.



Şirkete yakın çevrelere göre, geçen sene hisse senetlerinde yüzde 46 yükseliş gören Porsche'un, 8,6 milyar euroluk karının yüzde 0,9'una ortak olan Wiedeking'in yıllık kazancı 77 milyon euroyu buluyor. Şirket, yönetim kurulu üyesi 6 yöneticiye de 143.5 milyon euro ödüyor.



Otomotiv CEO'ları finansçılarla başabaş



Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberine göre, bu rakam yöneticilere yapılan ödemelerde yüzde 27'lik artışa işaret ediyor. Diğer yandan, Porsche bu yıl, yüzde 74'üne sahip olduğu, Volkswagen hisselerinden 6.8 milyar euro kâr elde etti.



Bu rakam Almanya'nın birinci bankası Deutsche Bank'ın kârının üzerinde. Öte yandan Başta Detroit devleri GM, Ford ve Chrysler olmak üzere otomotiv devlerinin CEO'larının ödenekleri de, finans sektöründeki meslektaşlarıyla yarışıyor.



GM CEO'su Richar Wagoner, 2007 yılında 14,4 milyon dolar maaş alırken, Ford CEO'su Alan Mulally 21,7 milyon dolar kazandı. Wall Street'in batık şirketleri ise son 5 yılda CEO'larına toplam 3.1 milyar dolar ödemişti. Goldman Sachs, 5 yıl içinde CEO'larına yaptığı 859 milyon dolarlık ödemeyle lider durumda.

