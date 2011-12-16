-Saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 9,5 arttı ANKARA (A.A) - 16.12.2011 - 2011 yılı üçüncü döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, saatlik işgücü maliyeti endeksi yüzde 9,5, saatlik kazanç endeksi ise yüzde yüzde 10,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında, üçer aylık dönemler itibariyle yayımladığı 2008 temel yılı ''İşgücü Maliyeti Endeksi'' 2011 yılı 3. dönem sonuçları yayımlandı. Buna göre, kazanç ve kazanç dışı işgücü maliyeti kalemlerinin tümündeki saatlik değişimi gösteren 2008 temel yılı saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2011 yılı 3. döneminde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı. Sektörel ayrımda incelendiğinde endeks değerlerindeki yıllık artış oranlarının, sanayi sektöründe yüzde 8,9, inşaat sektöründe yüzde 14,9 ve hizmet sektöründe yüzde 9 olduğu görüldü. Saatlik işgücü maliyeti endeksinde 2011 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 19,9 ile E (Su temini: kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe gerçekleşti. -Saatlik kazanç endeksinde yüzde 10,1 artış- Ücretli çalışana yapılan düzenli ve düzensiz ödemelerdeki saatlik değişimin göstergesi olan saatlik kazanç endeksi 2011 yılı 3. döneminde, kapsanan tüm sektörlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Sektörel ayrıma bakıldığında, endeks değerlerindeki yıllık artış oranlarının sanayi sektöründe yüzde 10, inşaat sektöründe yüzde 14,7 ve hizmet sektöründe ise yüzde 8,7 olarak gerçekleştiği gözlendi. Saatlik kazanç endeksinde 2011 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 16,8 ile E (Su temini: kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe oldu. İşverenin yaptığı sosyal güvenlik, ihbar ve kıdem tazminatı ödemelerindeki saat başı değişimin göstergesi olan saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi 2011 yılı 3. döneminde kapsanan tüm sektörlerde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 arttı. Endeks değerleri sektörel ayrımda incelendiğinde, sanayi sektöründe yüzde 4,1, inşaat sektöründe yüzde 16,1 ve hizmet sektöründe yüzde 10,3 oranlarında yıllık artış gözlendi. Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde, 2011 yılı 3. döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış yüzde 33,4 ile E (Su temini: kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri) sektöründe oldu.