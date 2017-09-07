Saatlik işgücü maliyeti endeksi ikinci çeyrekte yüzde 3.2 arttı

İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, endeks sanayi sektöründe yüzde 3.4, inşaat sektöründe yüzde 3.3 ve hizmet sektöründe yüzde 3.0 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 4.9 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi aynı dönemde yüzde 3.3 arttı. Endeks; sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 3.4, hizmet sektöründe ise yüzde 3.3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 4.5 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi de, yüzde 2.5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 3.4, inşaat sektöründe yüzde 3.3 ve hizmetlerde yüzde 1.9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 7.0 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe gerçekleşti.

