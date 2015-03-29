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Saatlerinizi 1 saat ileri aldınız mı?

Saatlerle oynamak Benjamin Franklin’in fikriydi...

29 Mart 2015 10:19

Saatler 03.00'ten itibaren bir saat ileri alındı. Saatler 25 Ekim 2015 Pazar günü 04.00'ten itibaren de bir saat geri alınacak.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin yeniden ayarlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, saatler 29 Mart Pazar günü 03.00'ten itibaren bir saat ileri alındı. 25 Ekim Pazar günü 04.00'ten itibaren de bir saat geri alınacak.

Resmi Gazete'de, Bakanlar Kurulu'nun 09.03.2015 tarihli söz konusu kararının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 04.03.2015 tarihli ve 93 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2'nci maddesine göre alındığı kaydedildi.

 

Saatlerle oynamak Benjamin Franklin’in fikriydi

 

Benjamin Franklin'i hepimiz Amerikan dolarındaki görseliyle tanıyoruz. Oysa o "Erken yatıp erken kalkmak, kişiyi sağlıklı, zengin ve akıllı yapar" özdeyişinin sahibiydi.

Benjamin Franklin, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya elçi olarak yollandığı sırada, Paris halkının mum israfını önlemesi ve gün ışığından daha çok yararlanması için imzasız bir mektup yayımladı.

 

Panjurlu evlere ek vergi paketi bile önermişti

 

Hatta  daha sonra bu mektubundaki önerileri 1784 yılında Fransa hükümetine israfı önlemesi için yeni bir vergi paketi olarak önerdi. Panjurları vergilemek, mumları karneye bağlamak ve insanları gün doğumu sırasında kilise çanları ve top ateşiyle uyandırmak gibi öneriler içermekteydi. Sonradan ABD'ye döndüğünde saatlerin kışın geri alınması yazın da ileri alınmasıyla gün ışığından daha çok faydalanılacağını ispatlayarak bu işin mucidi olarak tarihe geçti.

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