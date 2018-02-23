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Saatleri vücutlarına sarılı halde yurda sokarken yakalandılar

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'de, Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yapan, 17 Gürcü'nün vücutlarına bantlarla sarılı ve çoraplarına gizlenmiş halde, piyasa değeri yaklaşık 94 bin lira olan 74 kol saati ele geçirildi

23 Şubat 2018 15:23

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'de, Sarp Sınır Kapısı üzerinden Türkiye\'ye giriş yapan, 17 Gürcü\'nün vücutlarına bantlarla sarılı ve çoraplarına gizlenmiş halde, piyasa değeri yaklaşık 94 bin lira olan 74 kol saati ele geçirildi.
Sarp Sınır Kapısı\'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye\'ye yaya olarak giren Gürcistan uyruklu 17 kişinin vücutlarındaki şişkinlik ve yürüyüşlerinden şüphelendi. Arama sırasında şüphelilerin geçirildiği x-ray cihazı ikaz verdi. Bunun üzerine yapılan incelemede, şüphelilerin vücutlarının göğüs ve bel kısımlarına bantlanmış ve çorapların içine gizlenmiş halde, yaklaşık 94 bin lira değerinde 74 kol saati ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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