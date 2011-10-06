Saatler geri alınacak

Bakanlar Kurulu kararıyla, 30 Ekim Pazar günü gece saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınarak kış saati başlayacak.









Bakanlar Kurulu kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanılması için yaz saati uygulaması kapsamında 28 Mart'ta saatler 1 saat ileri alınmıştı. 30 Ekim Pazar günü de gece saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınarak kış saati başlayacak.





Enerji Bakanlığı'ndaki bazı kaynaklar uygulamayla yıllık 600 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandığını söylerken bazı kaynaklar ise ölçümlemenin tahminî yapıldığı ve gerçeği yansıtmadığı görüşünü ileri sürüyor.





Öte yandan gün ışığından daha fazla yararlanılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı "sürekli ileri saat" çalışması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor.

