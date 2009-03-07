Saatler, Bakanlar Kurulu kararıyla değişiyor

Yaz saati uygulamasının kaldırılıp kaldırılmaması tartışılıyordu. Bakanlar Kurulu kararını verdi ve saatler 1 saat ileri alınacak.





Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla her yıl yapılan ileri saat (yaz saati) uygulaması kapsamında, bütün yurtta saatler, 29 Mart Pazar Günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınacak.



Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, bütün yurtta saatler yerel seçimlerin de yapılacağı 29 Mart Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınacak. 25 Ekim 2009 Pazar günü de saatler 04.00'ten itibaren bir saat geri alınacak.



Söz konusu karar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 17 Şubat 2009 tarihli yazısı üzerine, 697 sayılı “Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun” ilgili maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2 Mart 2009 tarihinde kararlaştırıldı.



Yaz saati uygulaması, çalışma saatlerinin günün güneşli bölümüne alınması suretiyle, gün ışığından daha fazla yararlanılması, elektrik enerjisinin aydınlatmada kullanılan bölümünden tasarruf sağlanması amacını taşıyor. Ayrıca, yaz saati uygulamasıyla, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin (puant gücü) azaltılması hedefleniyor.



697 sayılı Kanunun 3097 sayılı Kanunla değişik 2. maddesi, “Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınıyor. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmek ve bir saati aşmamak şartıyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükmü gereğince, yaz saati uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor.



Geçmiş yıllara bakıldığında yaz saati uygulaması, AB ülkeleriyle birlikte Mart ayının son pazar günü başlayıp, Ekim ayının son pazar günü bitiyor.

Yaz saati uygulamasıyla, her yıl, “orta ölçekli” bir hidroelektrik santralinin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlanıyor. İleri saat uygulamasıyla

işe erken başlamak ve çıkmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma açısından önem taşıyor.



TEİAŞ'nin hesaplarına göre, yaz saati uygulaması ile yıllık 500-600 milyon kilovat saat (kWh) tasarruf sağlanıyor.



Seçimlere denk geliyor



Saatlerin bir saat ileriye alınması gereken 29 Mart aynı zamanda yerel seçimlerin yapılacağı güne rastlıyor.



Yetkililer, vatandaşların özellikle seçim gününde sorun yaşamamaları için saatlerini ileri almayı unutmamaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan yetkililer bazı vatandaşların saatlerini ileriye almalarını unutmalarının mümkün olduğunu belirterek, oy kullanma işlemini son saate bırakılmaması noktasında da tavsiyede bulunuyor.