Saat Kulesi'nde bir ömür

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın ilk Belediye Başkanı Hacı Süleyman Efendi tarafından 1885 yılında \'İftar ve seher vaktini\' bildirmek için dönemin ünlü ustalarından Rum Konstantin oğlu Filvari Usta\'ya yaptırılan tarihi bina üzerinde bulunan saat, o günden bu yana aralıksız çalışıyor.

Muğla\'nın merkez ilçesi Menteşe\'nin Orta Mahalle Muhtarı 62 yaşındaki Akif Karadana, tarihi saat kulesindeki mekanik saati 50 yıla yakın bir zamandır kuruyor. Kulenin altındaki 5 metrekarelik dükkanda saatçilik yapıyor. Bir insanın güçlükle geçebildiği kapıdan girerek 70 basamaklı merdiveni 3 günde bir çıkıp iniyor.

\'KULE, BİRÇOK ÖZELLİĞİYLE DİĞERLERİNDEN FARKLI\'

Kulenin kendisi ve ailesi için ayrı bir manevi değeri bulunduğunu belirten Muhtar Karadana, \"Babam 1950 yılında Bulgaristan\'dan Muğla\'ya yerleşmiş. Mesleği saatçilik olan babam, kente yerleştiğinde Saatli Kule üzerinde bulunan ve bozuk olan saati tamir etti. O tarihten itibaren babam ölümüne kadar bu saattin her türlü bakımını üstlendi. Babamın vefatından sonra onun yanında çıraklık yaparak öğrendiğim bu görevi ben devraldım. Babamdan sonrada saatin bakımı ve arızalandığı zaman ki bakımını gerçekleştiriyorum. Bu saatin çıkardığı \'tik tak\' sesi yarım asırdır hiç susmadı. Saatin bakımını büyük bir özenle yapıyorum. 48 saate bir saati yeniden kuruyorum. Bu iş bana mutluluk veriyor. Bu kule birçok özelliğiyle diğerlerinden farklı. Mesela saatin çanı, saat 1\'de bir defa, 11\'de 11 defa çalar. Buçuklarda ise yarımdır ses. Böylece insanlar çan sesinin sayısıyla saatin kaç olduğunu anlar\" dedi.

RUM USTA TARAFINDAN YAPILDI

Menteşe İlçesi\'nin en eski yapılardan biri olan Saatli Kule, Muğla\'nın ilk belediye başkanı olan Hacı Süleyman Efendi ve eşi Pembe Hatun tarafından 1885 yılında hac dönüşünde yaptırıldı. Hacı Süleyman Efendi, Şam\'da gördüğü bir saat kulesi modelinin aynısını Muğla\'ya döndükten sonra dönemin ünlü ustalarından biri olan Rum Konstantin oğlu Filvari Usta\'ya yaptırdı.

Saatli Kule aşağıdan yukarıya doğru küçülen kare plandan olmak üzere beş kattan oluşuyor. Alt katı dükkan olarak kullanılan kulenin beşinci katına ise yuvarlak saat kadranı yerleştirilmiş. Her katın cephesine sivri ve yuvarlak kemerli dikdörtgen pencereler açılmış. Tarihi Saatli Kule\'de bulunan \'Çan\' sayesinde halk saati göremese de yapılan vuruşlar sayesinde saatin kaç olduğunu anlayabiliyor. Saat 132 yıldır aralıksız çalışıyor.



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