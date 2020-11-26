Saat kısıtlaması getirilen tekel bayileri isyan etti: Salgın bahane, dertleri alkol karşıtlığı

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni alınan tedbirler en çok esnafı vurdu. Satış saatleri 10.00-20.00'ye çekilen tekel bayileri ise yasaktan en çok etkilenen kesim arasında. Birçok tekel bayii kısıtlamanın saat 22.00'dan 20.00'a çekilmesini salgın bahanesiyle 'yaşam tarzına müdahale' olarak görüyor. Yüzde 50 ciro kaybı yaşayan, kirasını ödeyemeyen, dükkânından çıkarılmak istenen esnaf, “Salgın bahane, dertleri alkol karşıtlığı” dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki tekel bayileri pandemide ne gibi sıkıntılar yaşadı, son gelen kısıtlamalar hakkında ne düşünüyor? Sözcü’de yer alan habere göre, işte tekel esnafının sıkıntıları…

“Yasağın başlamasına yarım saat kala alışverişe geliyorlar”

Hasan Teke (Antalya): Şu anda herkes kaderiyle baş başa bırakılmış durumda. Bizler de ne yapacağımız şaşırmış durumdayız. Hırsız-polis oynuyoruz burada. Vergimizi veriyoruz, kiramızı ödüyoruz ama karşılığında hiçbir şey görmüyoruz. Kazanmamız gereken parayı kazanamıyoruz. Vatandaşlarımızda da hata var. Yasak olmayan saatlerde alışverişe gelmiyor, yasağa yarım saat kala alışverişe geliyorlar. Bu işin çözümü bu yanlışın bir an önce terk edilmesidir.

“Ciromuz yarı yarıya düşmüştü, onun da yarısı gitti”

Ali Aslan (Antalya): Dükkanımı sabah 10’da açıyorum. Saat 09.00’da virüs var, 10.00’dan sonra yok. Alkol satmayan yerlerde virüs yok, alkol satan yerlerde virüs var bir intiba oluştu. Restoran ve kafeler paket servis yapabiliyor ama biz yapamıyoruz. Pandemiden önce yaptığımız ciro yarı yarıya düştü. Şimdi bir de saat yasağı koydular, yarının yarısı da gitti. Vermiş oldukları krediyi nasıl ödeyeceğimizi bilemiyoruz. Hükümetin almış olduğu yanlış karar doğrultusunda batmaya doğru gidiyoruz. En azından paket servise izin versinler.

“35 yıldır ilk kez kiramı ödeyemedim”

Ceyhan Çobanoğlu (Denizli): İşlerimiz çok kötü. Akşam 20.00 sınırlaması getirildi ama zaten müşterimiz yoktu. İnsanlar o saatte evlerine gidiyor. Artık eskisi gibi değil. Esnafın ayakta kalmasını sağlayacak adımlar beklerken tam tersi oluyor. 35 yıldır ilk kez dükkan kirasını ödeyemez duruma geldim. Altı aydır kira veremeyince tahliye kararı geldi. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.

“İki kasa bira satsam mutlu oluyorum”

Mustafa Semerci (Denizli): Daha önce 22.00’dan sonra alkol satışı yasaklanmıştı. Şimdi de bunu saat 20.00’ye çektiler. İnsanlar sabahın köründe kalkıp alkol almaz. Alkol satışı genellikle akşam saatlerinde olur. Vergi yüksek, sık sık da zam geliyor. İnsanlar sahte içkiye yöneliyor. Corona virüsü salgını döneminde yüzde 60 müşteri kaybettik. Eskiden dolaplar boşalırdı. Şimdi iki kasa bira sattığımda mutlu oluyorum.

“Saat 22.00’a çekseler bari”

Levent Gültekin (Elazığ): Zaten ekonomik kriz yaşıyorduk. 20.00’dan sonra içki satışının yasak olması bizi daha da sıkıntıya soktu. En azından tekrar saat 22.00’a çekseler. Hem bizim kazancımız biraz düzelir hem de müşteriler bu kuralara uymakta zorluk çekmez.

“Bu yasaklar alkol karşıtlığından kaynaklanıyor”

İdris Çoban (Elazığ): ‘Kuruyemiş’ yazan yer saat 20.00’dan sonra açabiliyor ama hem kuruyemiş hem alkol satışı yapıyorsa açamıyor. Alkol satan esnafı eziyorlar. Bu hükümet gitmediği sürece biz ne konuşsak boş. Bu yasak alkol karşıtlığından kaynaklanıyor.

Fevzi Çatal (Aydın): Pandemi döneminde en çok ciro kaybı yaşayanlar tekel bayileri. Kısıtlamada adaletsizce davranılıyor. Sokaklarda insan yok, vaka sayıları arttıkça insanlar dışarı çıkmıyor. Geçen yıla göre yüzde 30-40 kaybımız var.