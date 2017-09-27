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Saat ile ağabeyini yaraladı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da oturan 18 yaşındaki S

27 Eylül 2017 18:32

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da oturan 18 yaşındaki S.T., tartıştığı ağabeyini boğuşma sırasında kolundaki saatle boynundan yaraladı.
Olay, dün merkez Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Mahallesi Çaykur Caddesi\'nde meydana geldi. 22 yaşındaki A.T. ile kardeşi S.T. arasında araba konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 kardeş kavga etmeye başladı. Boğuşma esnasında S.T.\'nin kolundaki saat ağabeyinin boynunu kesti. Yaralanan A.T. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.T.\'nin tedavisi devam ederken, polis firari olan kardeşin yakalanması için çalışma başlattı.

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