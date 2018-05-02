Saat 04.00'te gelen müjdeli haber

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kronik böbrek hastası Erol Çoban (49), saat 04.00\'te, uygun böbrek bulunduğu haberi verilmek üzere cep telefonundan arandı. Numara rehberinde kayıtlı olmadığı için telefonunu açmayan Çoban, daha sonra jandarma tarafından arandı. Nakil için hastaneden arandığını öğrenen Çoban, ameliyat olduktan sonra 6\'da 6\'da uyumlu böbrekle yaşama tutundu.

Alanya ilçesinde, turizm sektöründe çalışan, kronik böbrek hastası Erol Çoban, beyin ölümü gerçekleşen kişiden alınan ve nadir bulunan 6\'da 6 uyumlu böbrekle hayata bağlandı. Yaklaşık 13 yıldır böbrek hastası olan, 9 ay önce de hemodiyalize giren Çoban, 18 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Böbrek bulunduğuna ilişkin saat 04.00\'te kendisine gelen telefonu, numarayı tanımadığı için açmadığını anlatan Çoban, \"O saatte dolandırıcıların ya da kötü niyetli kişilerin arayabileceğini düşündüm. Kısa süre sonra arayan jandarma, beni hastaneden aradıklarını, gelen telefona bakmamı söyledi. Yeniden çalan telefonu heyecanla açtım. Hemen toparlanıp, hastaneye gelmek için yola çıktım. Aynı gün tetkiklerimi tamamlayıp, tam uyumlu böbreği bana naklettiler. Bağışçı aileye, doktorlarıma, sabaha karşı beni arayıp, müjdeli haberi veren organ nakil koordinatörlerine, hemşire ve tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'BÖBREĞİ İYİ DURUMDA\'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, hastanın, canlı donör bulunamadığı için 9 aydır bekleme listesinde olduğunu söyledi. Hastaya bir anlamda \'piyango\' çıktığını, dokuları tam uyumlu böbrek bulunduğunu belirten Aydınlı, şu an sağlık durumunun çok iyi olduğunu, böbreğin gayet iyi çalıştığını dile getirdi.

\'EN İDEAL NAKİL\'

Herkeste 3\'ü anneden, 3\'ü babadan olmak üzere 6 doku grubu bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Bülent Aydınlı, \"En ideal nakil, hepsinin de uyması. Bu, çok zor. 6\'da 6 uyum, tek yumurta ikizlerinde; bazen de diğer kardeşlerde görülüyor. Akrabalık bağı olmayanlar arasındaki tam doku uyumu hayli uzak ihtimal. Günümüzde yarım doku uyumu ile yani 3 dokunun uymasında bile nakillere sıcak bakılıyor\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI