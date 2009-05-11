Saakaşvili'yle görüşen muhalefet daha da sertleşti

Gürcistan'da, istifasını istedikleri Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile bir araya gelen muhalefet liderleri, Saakaşvili'nin "demokrasinin zaferi" olarak tanımladığı görüşmeden sonra, "şiddetini artırarak mücadeleyi sürdürme" çağrısı yaptı.



Saakaşvili ile görüşmelerinin ardından Parlamento önünde bir kez daha toplanan binlerce kişiye seslenen liderler, Saakaşvili ile müzakerelerin süreceğini ancak buna paralel olarak protesto gösterilerini, alanını genişleterek "sertleştireceklerini" duyurdu.



Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanlığında görüşen Gürcistan Birliği lideri Irakli Alasania, Gürcistan Yolu lideri Salome Zurabişvili, Ulusal Forum lideri Kaha Şartava ve bağımsız muhalefet lideri Levan Gaçeçiladze, daha sonra diğer muhalefet liderleriyle toplantı yaptı.



Toplantının ardından göstericilere seslenen Zurabişvili, "Saakaşvili'nin sanal bir gerçeklik içinde yaşadığını, yetkililerin ülkede bir kriz olduğunun bile farkında olmadıklarını" söyledi. Zurabişvili, "(Saakaşvili) Bize kriz olmadığını söyledi. Yarattıkları bu sanal gerçeklik nedeniyle, bu söylediğine gerçekten inandığını düşünüyorum. Kişisel olarak benim diyalog sürecim bugün sona ermiştir" dedi.



Muhalefetin, protesto gösterilerini artırması gerektiğini belirten Levan Gaçeçiladze ise muhalefetin "ne kadar yetersiz olursa olsun diyaloğu sürdüreceğini" söyledi.



Gösteride kısa bir konuşma yapan Gürcistan Birliği lideri Irakli Alasania, "sonuçsuz kalan bu buluşmanın hayal kırıklığına yol açmaması gerektiğini" kaydetti. Diyaloğun sürmesi konusunda Gaçeçiladze'ye katıldığını belirten Alasania, "Çünkü, hala birlikteyiz ve hala bu durumdan çıkmak için bir yol arıyoruz" diye konuştu.



Ulusal Forum lideri Şartava da görüşmede Saakaşvili'nin "gösterilerin sadece Tiflis'te yapıldığını söylediğini" belirterek, "Bütün Gürcistan şimdi ayağa kalkmalı, Gürcistan'ı korumak için herkes sokağa çıkmalı" dedi.



Görüşmeden önce, "sonuç alınamayacağı" gerekçesiyle Saakaşvili ile buluşmaya karşı çıkan eski parlamento başkanı Nino Burcanadze, bu toplantının herşeye rağmen "olumlu bir adım olduğunu" belirtti. Burcanadze, "Bize diyalog çağrısı yapan batılı devletler, Saakaşvili'nin yaptığını tolere etmeyeceklerdir" diye konuştu.



Liderler, yarın yapılacak gösteride bundan sonrası için detaylı bir eylem planı açıklayacaklarını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Saakaşvili ise muhalefet ile buluşmasından sonra yaptığı açıklamada, içeriğine rağmen bu toplantının "Gürcistan demokrasisinin zaferi" olduğunu söylemişti. Saakaşvili, muhalefete, anayasa ve seçim sisteminde yapılacak değişiklikler için çalışacak komisyona başkanlık etmelerini teklif ettiğini, muhalefet liderlerine farklı devlet yapılarında sorumluluk almayı önerdiğini belirtmişti.

