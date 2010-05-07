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Dünya

Saakaşvili'den Vatikan ziyareti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, resmi temaslarda bulunmak üzere Vatikan'a gitti.

07 Mayıs 2010 03:00

T24- Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mihail Saakaşvili'nin Vatikan'ı ilk kez ziyaret ettiği ve burada Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus ve Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Tarcisio Bertone ile bir araya geleceği kaydedildi.


Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin bir günlük temasları sırasında, Gürcistan-Vatikan ilişkileri ve Gürcistan'daki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.


SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlığı ilan eden Gürcistan'ı 1992 yılında tanıyan Vatikan ile Tiflis arasındaki ilişkiler, Papa 2. Jean Paul'ün 1999 yılında Gürcistan'ı ziyaretiyle gelişmişti. Gürcü yetkililer, halen ilişkilerin istenen düzeyde olmadığını ifade ediyor. AA

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