Saakaşvili'den Vatikan ziyareti

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin bir günlük temasları sırasında, Gürcistan-Vatikan ilişkileri ve Gürcistan'daki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.



SSCB dağıldıktan sonra bağımsızlığı ilan eden Gürcistan'ı 1992 yılında tanıyan Vatikan ile Tiflis arasındaki ilişkiler, Papa 2. Jean Paul'ün 1999 yılında Gürcistan'ı ziyaretiyle gelişmişti. Gürcü yetkililer, halen ilişkilerin istenen düzeyde olmadığını ifade ediyor. AA